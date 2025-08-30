Infortunio per Gargiulo, il Mondiale è a rischio

L’avvicinamento della Nazionale maschile di pallavolo ai Mondiali sta diventando disgraziato. Dopo il grave infortunio di Lavia, nella giornata di ieri si sono fermati in allenamento a Torino sia Gargiulo che Romanò. Quasi sicuramente stop più leggeri rispetto a quello dello schiacciatore calabrese in forza a Trento, ma il problema fisico subito da Gargiulo ha creato allarme nella Lube e tra i tifosi biancorossi. Le informazioni in merito sono limitate, il centrale campano si sarebbe fatto male durante il riscaldamento. Quel che è certo è che, come si legge nella nota diramata dalla Federazione "ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato subito sottoposto ad accertamenti. Gli esami clinico-diagnostici hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa. Il giocatore è a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato dallo staff sanitario azzurro per stabilire i tempi di recupero". Dallo staff sanitario della Lube non trapela nulla sui tempi di recupero, d’altronde il 26enne è appunto a Torino e quindi non è stato visitato dagli uomini civitanovesi. Forse Gargiulo scenderà già lunedì qui e poi inizierà terapie e riabilitazione. Stabilire o quantificare la durata dello stop dipende dal grado, cioè l’entità, della lesione (e poi ogni persona ha recuperi differenti). Gargiulo potrebbe restare fermo poche settimane ma anche molte di più. Quel che appare certo, purtroppo, è che dovrà rinunciare ai Mondiali, la grande rassegna iridata infatti è alle porte, l’Italia la inaugurerà il 14 settembre.

Non ci voleva proprio, una beffa per il centrale che aveva debuttato in maglia azzurra giusto lo scorso giugno, ma era piaciuto moltissimo al ct De Giorgi, tanto da ottenere sempre spazi durante la Volleyball Nations League. Il commissario tecnico nella lista dei potenziali convocati, da ridurre a 14 nell’elenco definitivo, aveva indicato 5 centrali e dunque poi ne avrebbe tenuto fuori uno. A questo punto sarà Gargiulo mentre disputeranno i Mondiali i colleghi Anzani, Galassi, Sanguinetti e Russo. La speranza è che l’infortunio sia tutto sommato lieve e non vada a condizionare anche la stagione con la Lube. Sempre ieri Romanò ha avuto un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra. Un problema minore e che preoccupa meno. L’ex Piacenza svolgerà allenamenti differenziati e non dovrebbe stare lontano dal gruppo azzurro più di tanto.