Infortunio sul lavoro a Visso: è grave il 62enne che riparava il condizionatore

Infortunio sul lavoro ieri a Visso. In gravi condizioni, è stato ricoverato ad Ancona un fabrianese di 62 anni. L’uomo, titolare di una ditta di installazione di impianti di condizionamento, era stato chiamato per un lavoro di manutenzione in un ristorante. Ma intorno alle 13, in circostanze ancora da chiarire, è caduto a terra da una scala, sulla quale era salito per effettuare l’intervento. Il 62enne ha perso coscienza. Subito è stato soccorso dalle persone presenti, che hanno chiamato il 118. I sanitari, dopo un primo intervento sul posto per stabilizzarlo e valutare le sue condizioni, hanno ritenuto necessario farlo ricoverare d’urgenza all’ospedale di Torrette, e così in eliambulanza l’uomo è stato portato ad Ancona. A quanto sembra avrebbe subito un trauma facciale con perdita di coscienza. Le sue condizioni sono piuttosto gravi ma, per fortuna, il fabrianese non dovrebbe essere in pericolo di vita. A Visso sono stati chiamati anche gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata, che hanno fatto i primi controlli sui documenti e sulle condizioni in cui stava lavorando il 62enne, sentendo anche le persone presenti. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di un metro e mezzo, ma la dinamica è ancora da chiarire. Gli accertamenti sono ora in corso. Purtroppo è l’ennesimo infortunio che si registra nella zona del cratere, anche se in questo caso non c’entrano i numerosi cantieri aperti per la ricostruzione post sisma.