Infortunio sul lavoro in un cantiere: grave un falegname 63enne L’eliambulanza lo porta a Torrette

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio, intorno alle 18.40, in via Da Vinci a Civitanova. Un falegname di 63 anni è stato trasportato in eliambulanza a Torrette, in codice rosso per un trauma cranico. Un collega lo ha ritrovato a terra, ferito in viso e in pessime condizioni. Si tratta di un italiano, del ’60, maestro d’ascia di professione che probabilmente era impegnato nel lavorare una barca in un cantiere nell’area di rimessaggio. Ma sulle dinamiche della possibile caduta sono in corso le indagini da parte del Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), intervenuto sul posto insieme al 118 e ai carabinieri. Viste le pessime condizioni fisiche è stata chiamata l’eliambulanza che ha poi predisposto il trasferimento d’urgenza del lavoratore all’ospedale Torrette di Ancona, dove le sue condizoni sono apparse subito gravi.