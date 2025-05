Infortunio sul lavoro. L’azienda precisa:: "Nessun licenziamento"

In merito alla vicenda dell’operaio che aveva perso un braccio per un infortunio sul lavoro, gli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli, che assistono l’azienda Sios di San Severino, precisano che "il lavoratore non ha perso il posto, non è stato licenziato, né l’azienda ha mai inviato comunicazioni in tal senso. Al contrario il lavoratore, tuttora in forze presso l’azienda compatibilmente con il proprio stato di salute, ha ricevuto e continua a ricevere ogni tutela, incluso il regolare pagamento della retribuzione". Gli avvocati precisano, inoltre, che "come rilevato dalla procura in seno alla richiesta di archiviazione, nonché dagli ispettori intervenuti, l’azienda ha approntato ogni necessaria misura sul fronte della sicurezza dei propri dipendenti, incluso l’utilizzo di macchinari ad alta tecnologia e di nuovissima generazione".