Infrastrutture e digitale: candidati a confronto

Da una parte si propone un tavolo permanente con gli operatori economici e la riorganizzazione degli uffici comunali, dall’altra il nuovo casello autostradale a favore della zona industriale e una mappatura delle piccole imprese per promuoverle in una piattaforma digitale. Sono stati questi i temi principali emersi nel confronto tra i due candidati a sindaco di Potenza Picena: il primo cittadino uscente Noemi Tartabini (centrodestra) e l’ex deputato Mario Morgoni (centrosinistra), nella sede della Cna a Porto Potenza.

A fare da moderatore è stato il presidente della sezione civitanovese Carlo D’Angelo, per capire come i due intenderanno muoversi per aiutare gli imprenditori del posto. "Il primo elemento è l’istituzione di un tavolo di lavoro sistematico con gli operatori economici, per capire le criticità del territorio e anche le nuove opportunità che si potrebbero creare, cosa mai fatto fino ad ora – ha esordito Morgoni –. Una grande opportunità sono poi le comunità energetiche, però in città non ce n’è traccia". Mentre la Tartabini ha replicato: "Non è così, basti pensare al progetto "Galleria Naturale" che vede consistenti sostegni economici a tutte le attività appena aperte nel centro storico. Poi arriverà una infrastruttura importante: il nuovo casello dell’A14 che collegherà meglio la nostra zona artigianale, grazie a un importo di 30 milioni da parte delle Autostrade. Così come il bypass sulla Statale: il Ministero ha dato nei giorni scorsi il suo benestare ed è stato siglato il protocollo d’intesa fra Anas e Regione con 11 milioni". Risposte pronte pure sul tema semplificazione burocratica che un Comune può attuare.

"Occorre subito riorganizzare gli uffici comunali soprattutto per il disbrigo delle pratiche dei privati – l’osservazione di Morgoni –, perché in pochi anni sono cambiati tre funzionari nell’ufficio tecnico di Potenza Picena e ciò fa capire la mancanza di pianificazione". Invece la Tartabini ha osservato: "Occorre una mappatura delle piccole imprese per aprire una piattaforma digitale in modo da farle conoscere e pubblicizzarle". Infine, l’appello al voto rivolto agli imprenditori. "Con me si potranno vedere i frutti della nostra semina – ha assicurato la Tartabini – e darò una risposta importante per la zona industriale". "Quando fui sindaco, nacquero attività di rilievo come il Natural Village e il porticciolo turistico – ha sostenuto Morgoni –. Con loro sarò un ottimo interlocutore".