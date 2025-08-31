Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Cronaca"Infrastrutture idonee per il turismo"
31 ago 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Il futuro del turismo marchigiano il tema dell’incontro promosso da Maika Gabellieri, candidata alle regionali con Noi Moderati, insieme al...

Il futuro del turismo marchigiano il tema dell’incontro promosso da Maika Gabellieri, candidata alle regionali con Noi Moderati, insieme al parlamentare Alessandro Colucci. L’appuntamento "ha fatto emergere la necessita di una visione coordinata e di interventi mirati per consolidare la competitività del territorio" ha spiegato Gabellieri, ponendo l’attenzione sull’esigenza di investire in infrastrutture nel sud delle Marche attraverso collegamenti capillari tra i nodi principali dei trasporti (stazioni e aeroporti) con le località e attrazioni turistiche soprattutto dell’entroterra. Sottolineata anche la volontà di rafforzare i collegamenti con le zone interne, così da permettere a tutto il territorio di beneficiare delle ricadute positive dello sviluppo turistico. Contributi al dibattito da Marco Scarpetta (Abc) che a nome dei balneari ha denunciato lo stato di incertezza generato dalla direttiva Bolkestein; Manola Gironacci (Viviamo Civitanova) ha posto la questione della necessità di infrastrutture adeguate come condizione imprescindibile per una crescita reale del territorio. Andrea De Carolis, chef e rappresentante della ristorazione, ha indicato l’urgenza di riqualificare e mettere in sicurezza le aree periferiche. Germano Graziosi, imprenditore, ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione all’accoglienza e nel rafforzamento dei collegamenti con le zone interne.

