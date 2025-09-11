"Infrastrutture, qui si può solo migliorare"

"La sanità marchigiana è disastrata, ad Acquaroli e al governo nazionale contesto le liste d’attesa non risolte; i pronto soccorso sono saturi, si smantellano i presidi territoriali e per prestazioni anche banali i cittadini sono costretti a fare cinquanta o cento chilometri". Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è arrivato a Macerata dove ha affrontato temi europei, nazionali e locali. "Il sistema viario e infrastrutturale marchigiano dovrebbe essere prioritario – evidenzia Conte –, sono questi i temi sui quali si può migliorare la qualità della vita. Macerata è tra le province peggiori su parametri come il reddito pro capite e la tassazione avvertita. Di questo bisogna occuparsi piuttosto che favorire le banche, che hanno utili straordinari. La politica pensi ad artigiani e imprese in difficoltà. Hanno distrutto le misure a loro favore, e per i cittadini il governo non fa nulla. Niente sul salario minimo, niente per i cinque milioni e 700mila poveri assoluti". Conte si è espresso anche sulla notizia dei soldati israeliani che verrebbero a soggiornare nelle Marche per decomprimere lo stress della guerra: "Il governo riferisca dettagliatamente delle gite turistiche dei militari che vengono qui dopo essere stati a Gaza. Sembra inverosimile che questi soggiorni non siano stati preparati a livello governativo e diplomatico". Poi ha ribadito il fermo No alle armi: "Di fronte ad un genocidio conclamato, si sospende ‘parzialmente’ l’accordo dell’Europa con Israele. Va sospeso e punto". Sugli attacchi alla flotilla ha dichiarato che "vanno condannati. Si vuole impedire un’iniziativa diffusa dal basso, se l’Italia e l’Europa avessero fatto il loro dovere gli equipaggi non si sarebbero dovuti assumere quel rischio per rompere il muro di omertà, silenzio e complicità che noi condanniamo fermamente dall’inizio".

Lorenzo Fava