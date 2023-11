Ingegnere e scrittore: . Enrico Prosperi firma: "Le ombre del Quirinale"

Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha incontrato (sopra) lo scrittore settempedano Enrico Prosperi autore, dopo il romanzo d’esordio "Assassinio in Conclave", del recente "Le ombre del Quirinale", pubblicato da Calibano editore. Prosperi, 40 anni, laureato in ingegneria della produzione industriale, lavora in un’azienda locale. Oltre alla genealogia, si diletta nella scrittura. La sua nuova opera racconta di un giovane presidente della Repubblica che viene ricattato da un manipolo di uomini che hanno rapito sua figlia e che gli impongono di nominare come presidente del Consiglio un uomo da loro indicato. Ma il protagonista ben presto si accorgerà che la soluzione è quasi peggiore del problema. "Mi sono avvicinato alla scrittura per diletto. Passione che condivido insieme a quella per la genealogia e il tiro con l’arco. Sono da sempre un appassionato di film di spionaggio e da qui è nato questo mio nuovo lavoro".