Ingegneria Umanistica, via al corso con Boldrini

Oggi alle 20.30 al Minimo Teatro di borgo Sforzacosta, inizia il il corso della classe di Ingegneria Umanistica. Il tema operativo, che coinvolgerà gli allievi da ottobre a giugno del prossimo anno, sarà "Voce recitante e musica dal vivo", condotto dal direttore Maurizio Boldrini (foto), insieme al musicista Lucio Matricardi. "Sarà sperimentata una nuovissima prospettiva sul "come" la voce possa muovere nelle stanze sonore create dalla musica e risulterà interessante sia per gli interpreti vocali che per i musicisti – spiega Boldrini –. Il gioco tra voce e musica sarà "trapezistico", si tratterà di prendersi al volo, solo che le due stanze sonore saranno mobili". Info al numero 347.1054651.