Ingerisce un mix di farmaci per togliersi la vita, 65enne salvata in extremis

Con un mix di farmaci, una donna ha tentato di togliersi la vita. Ma per fortuna è stata soccorsa in tempo. È successo nella tarda mattinata di ieri. La donna, una 65enne, aveva preso alcune medicine che aveva in casa. Per fortuna è stato chiamato in tempo il personale sanitario e l’ambulanza è accorsa dalle parti di via Roma, per soccorrere la maceratese. La donna è stata portata in ospedale e sottoposta a lavanda gastrica d’urgenza, e ora dovrebbe essere fuori pericolo. Rimarrà comunque in osservazione: saranno fatti accertamenti ulteriori sulle sue condizioni e i motivi che l’hanno portata a questo gesto.