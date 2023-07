Inglese, sport e divertimento: full immersion con ragazzi da tutta Italia

Coniugare lo studio della lingua inglese con sport e divertimento. E’ quello che è riuscito a fare il tour operator New Beetle Viaggi Studio di Jesi nel centro vacanze Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. Due settimane di full immersion con ragazzi e ragazze provenienti da molte regioni d’Italia, non solo dalle Marche. Sabato si è chiuso il primo turno settimanale con tanto entusiasmo dei partecipanti ed è iniziata la seconda settimana. "Facciamo questa esperienza estiva ormai da trent’anni – dice Federica Romagnoli Fiorini, direttrice dell’English Junior Summer Camp – e abbiamo scelto il ‘Verde Azzurro’ per la grande sicurezza che offre e perché qui i ragazzi hanno tante possibilità di affiancare lo studio della lingua alle attività sportive, grazie ai vari impianti presenti, dal calcio al beach volley, dal nuoto al basket, fino al golf o al padel. Senza dimenticare poi che per divertirsi hanno a disposizione un bellissimo acqua parco". I partecipanti seguono lezioni di inglese svolte da docenti madrelingua, mentre per la parte sportiva ci sono istruttori qualificati. La "New Beetle Viaggi Studio" vanta un’esperienza di 35 anni nel settore facendo viaggiare ogni anno circa 12mila studenti verso 400 destinazioni di ogni parte del mondo. Tanti amano anche restare in Italia e così si è concretizzato il progetto di Cingoli. "Siamo molto soddisfatti del team del Parco: il personale qualificato fa sempre la differenza", conclude la direttrice Federica Romagnoli Fiorini.