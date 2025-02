Ingredienti, doppia cottura e nome. Ecco i segreti dei veri "scroccafusi"

Carnevale, tempo di dolci. E gli "scroccafusi" sono un cult nel Maceratese. Luca Domizi, presidente dei panificatori di Confartigianato, al timone della panetteria e pasticceria "Dolci delizie" a Tolentino, svela la ricetta e qualche aneddoto. Gli "scroccafusi" devono il nome alla loro caratteristica croccantezza. Un mito aleggia su questo dolce tipico: in passato secondo la superstizione popolare, se durante la preparazione qualcuno fosse entrato nella stanza, il risultato sarebbe stato scadente. Un po’ come per le ciambelle di Pasqua, che d’altronde hanno un impasto molto simile agli scroccafusi e che, in caso di "occhio cattivo", non crescono e si sgonfiano. "Gli scroccafusi hanno una doppia cattura: prima vengono lessati e poi fritti o cotti al forno – spiega Domizi – e si possono preparare nella doppia versione, al miele con lo zucchero a velo, o con l’Alchermes". Rientrano nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (Pat) riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per l’impasto servono: 360 grammi di farina (consigliata quella zero), 4 uova intere, 4 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio e mezzo di olio di semi, 1 cucchiaio di Mistrà, 6 grammi di ammoniaca per dolci. Per la frittura olio di arachidi (o di semi). Il procedimento: setacciare insieme farina e ammoniaca e preparare una fontana con al centro le uova. Impastare e aggiungere zucchero, olio e liquore. Una volta che l’impasto è omogeneo, lasciarlo riposare, coperto, per circa mezz’ora. Nel frattempo mettere a bollire l’acqua e salarla un po’. Poi formare dei tocchetti di impasto. Una volta lessati, questi vengono incisi con una croce. Se la cottura è al forno, 220 gradi, statico, abbassando piano piano la temperatura quando iniziano ad aprirsi. Attenzione: non aprire mai il forno, altrimenti gli scroccafusi si afflosciano. La durata è di circa 40 minuti. In caso di frittura, invece, l’olio deve arrivare a 180°. Domizi ad esempio stende gli scroccafusi lessati su un panno e li lascia riposare fino al giorno dopo. "Si tratta di un dolce tipico delle nostre campagne, tramandato di generazione in generazione", spiega. Non solo scroccafusi però: "Pesche, castagnole fritte, bignè al forno, cicerchiata, frappe, chiacchiere (chiamate così perché, secondo la tradizione, in questo caso il dolce veniva bene mentre le vergare si ritrovavano e chiacchieravano) sono tutti dolci richiesti sul territorio. Quando Carnevale capita a marzo, noi pasticceri da un lato vendiamo di più, ma dall’altro impieghiamo più manodopera e lavoro fisico. Basti pensare al tempo dedicato ogni giorno alla frittura".

l. gen.