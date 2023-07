Ingresso vietato nei bar di Macerata: il pugno duro del questore su tre giovanissimi

Macerata, 30 luglio 2023 – Segnalati più volte per aver molestato passanti e negozianti nella zona tra corso Cairoli e viale Don Bosco, tre giovanissimi ora dovranno girare alla larga e uno in particolare dovrà evitare i bar di tutta la provincia, dopo che il questore ha firmato per loro il Daspo urbano e il foglio di via obbligatorio. Le misure di prevenzione sono state notificate venerdì agli interessati.

Due ventenni erano stati segnalati la settimana scorsa. All’interno di un bar vicino alla stazione, si aggiravano con fare sospetto disturbando agli avventori. Il titolare del locale aveva chiamato la polizia, e la Volante era intervenuta per un controllo. Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti condotti dalla polizia anticrimine, per loro sono stati emessi i provvedimenti di Dacur: divieto di accesso e stazionamento al bar in questione e a quelli vicini per un anno. Per uno dei due, in considerazione dei precedenti di polizia, il divieto del questore Luigi Silipo è stato esteso ai locali dell’intera provincia: niente più aperitivi e caffè nel Maceratese per lui. Si tratta della prima volta in cui è applicata la misura massima di prevenzione che il questore può esercitare nell’ambito della propria discrezionalità. Il soggetto in passato si era reso anche protagonista di una rapina avvenuta in città, e per via dei suoi precedenti e delle segnalazioni su di lui, è stato ritenuto particolarmente pericoloso. Misura di prevenzione anche per A. G., 26enne residente in un paese della provincia, coinvolto più volte in risse anche perché spesso si lascia andare all’abuso di alcolici, nelle zone di corso Cairoli e nelle vie limitrofe. A lui è stato notificato il provvedimento di foglio di via obbligatorio e per tre anni dovrà rimanere fuori dalla città di Macerata.

Da qualche tempo, la polizia ha deciso di intervenire in maniera sensibile nella zona di corso Cairoli, soprattutto dopo gli episodi registrati negli ultimi tempi, con ubriachi molesti, risse, scenate in mezzo alla strada, donne prese di mira. Il questore ha adottato due provvedimenti di chiusura temporanea per un locale che vende kebab e poi per un bar, la Squadra mobile ha arrestato un nigeriano per spaccio di eroina, ci sono state altre denunce e allontanamenti, oltre a controlli costanti.