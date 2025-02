Inizia la demolizione dell’ex Hotel 77:: "Area da riqualificare"

Inizia la demolizione dell’ex Hotel 77 a Tolentino per la riqualificazione all’area, operazione attesa ormai da anni. "È in corso la cantierizzazione dei lavori di demolizione all’Hotel 77 – spiega la vicesindaco Alessia Pupo –. Da giovedì interesserà via Cervi con restringimento della carreggiata, divieto di sosta e rimozione dei veicoli. Poi sarà demolito l’edificio, e in base allo stato di avanzamento dei lavori ci sarà anche la chiusura con divieto di transito sempre in via Cervi dall’intersezione con viale Buozzi fino a via Turati. Parte quindi la fase inerente la demolizione, finalizzata a un importante intervento di rigenerazione del tessuto urbano e di riqualificazione degli spazi. Si avvia un recupero atteso da anni dalla città, che risolverà problemi segnalati più volte anche dai cittadini e dal comitato di quartiere. Ringrazianm la società che ha voluto investire in questa opera (Gest Coat), supportata dall’amministrazione che ha condiviso la richiesta di variante". Dopo la demolizione, l’area sarà adibita a parcheggio; poi sarà ricostruito il complesso nei limiti della volumetria e delle sagome esistenti, con la previsione di attività commerciali e di servizio al piano terra, mantenendo l’uso ricettivo ai piani superiori.