Inizia la stagione dell'Asd Camerino: venerdì la presentazione con "Grande territorio, grandi sogni"

Partirà sabato con una festa di presentazione al pubblico l’annata stagionale dell’Asd Camerino Calcio, pronto per il campionato di Prima categoria e tante iniziative in campo sociale. A partire dalle 18.30 al Sottocorte Village in piazza Dario Conti la festa biancorossa che ha preso il titolo di uno slogan esplicativo: "Grande territorio, grandi sogni". Il presidente del Camerino Calcio, Ivano Falzetti, è al suo secondo anno con il direttivo appena rinnovato. Gli obiettivi per l’annata sembrano chiari: il salto di categoria per la prima squadra e diventare una società calcistica di riferimento per un territorio intero. "La festa di sabato è un punto iniziale di una nuova attività, ma soprattutto un ritrovo, per stare insieme – spiega Falzetti –. Obiettivo della società è quello di riunire un territorio e per farlo abbiamo voluto cominciare da una festa molto giovanile. Un modo per presentare al pubblico la squadra, le maglie e i nuovi gadget". Dalle 21.30 ecco il concerto del gruppo tributo a Vasco Rossi, "Recidivi", fino a tarda notte dj set dei Mera Loco.