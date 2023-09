Inizia l'Anno Scolastico con le Didattiche di 'Infinito Recanati'!

Con l’inizio del nuovo anno scolastico ripartono le didattiche del circuito museale "Infinito Recanati": tante le proposte educative, con la novità dei laboratori legati alla mostra temporanea "Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt", che rendono ancora più ricca e variegata l’offerta di attività del Museo dell’Emigrazione Marchigiana, del Museo Civico di Villa Colloredo Mels, della Torre del Borgo, del Museo della Musica. Per oggi pomeriggio è previsto un open day per gli insegnanti e i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, che si terrà dalle 15 alle 16.30 a Villa Colloredo Mels, dove verranno presentate nel dettaglio le proposte educative legate alle quattro realtà museali. Per l’occasione i mediatori di Sistema Museo presenteranno le attività, le esperienze, le visite guidate pensate per le scuole e risponderanno a tutte le domande e curiosità sui capolavori recanatesi di Lorenzo Lotto, sulle lettere e i manoscritti di Giacomo Leopardi, sulle toccanti testimonianze degli emigrati marchigiani e, non ultimo, sulle meravigliose opere di Hugo Pratt, dalla serie integrale dell’Odissea illustrata nel 1963 per il Corriere dei Piccoli al celebre Corto Maltese. La partecipazione è gratuita per i docenti e le rispettive famiglie, e si consiglia di prenotare tramite i seguenti canali: [email protected]. L’offerta didattica completa è consultabile sul sito www.infinitorecanati.itdidattica.