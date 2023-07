Inizia lo smontaggio del cantiere alla San Vito

Si smonta, finalmente, il grosso cantiere di via Roma, una presenza lunga e ingombrante dall’ottobre 2020 necessaria, però, per il miglioramento sismico del complesso scolastico San Vito. La struttura si trova nel centro storico cittadino, per la quale la Regione ha assegnato al Comune ben 2 milioni e mezzo di euro attinti dai fondi statali che residuano dagli interventi per il sisma del 1997. "Una scuola che oggi – scrive l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Fiordomo – oltre al miglioramento sismico, ha ottenuto l’abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi spazi e più funzionali, palestra con servizi autonomi, oltre che minori consumi energetici. E qualche recupero di affreschi e rosoni che il nostro architetto Maurizio Paduano ha fatto curare con particolare sensibilità e attenzione". I lavori sono iniziati nell’ottobre 2020 e si sarebbero dovuti completare a fine 2021, ma i circa 300 studenti potranno rientrare nella loro scuola rimessa a nuovo a settembre. "Sono lavori combinati nel periodo più difficile, dal Covid al rincaro delle materie prime, alle difficoltà nell’approvvigionamento del legno e dell’acciaio e tutto questo ha influito pesantemente sulla durata del cantiere che, per fortuna, non si è mai fermato", ci tiene a rimarcare ancora una volta Fiordomo. Proprio in vista dell’ultimazione dei lavori, dalla mezzanotte di domenica e fino al termine dei lavori, previsto, presumibilmente, per mercoledì prossimo, sarà chiuso al traffico e vietata la sosta successivo in Viale Giosuè Carducci, nel tratto compreso fra viale Dalmazia e la Scalinata di vicolo Ripetta per permettere lo smontaggio della grossa gru installata. "Si tratta – spiega il sindaco Antonio Bravi – di un intervento importantissimo su un edificio storico di gran pregio con un contributo iniziale di 2,5 milioni di euro a cui si aggiungono 300mila euro ottenuti, sempre dai fondi del terremoto, per far fronte ai maggiori costi delle materie prime a seguito delle ben note tensioni a livello internazionale".

Antonio Tubaldi