Inizia settembre, tornano i balli e la musica indoor

Siamo in piena estate, settembre ha giusto fatto capolino, ma come vuole la tradizione la grande discoteca che racchiude il Ciao Ciao, il Minuit e il Samanà, riapre i battenti e anticipa tutta la concorrenza al chiuso. Questa sera la struttura di Colbuccaro torna infatti a proporre già divertimento in pista, tutti a danzare nell’area Ciao Ciao (adibita al liscio con le orchestre dal vivo), Minuit (dance music) e soprattutto Samanà, l’ambiente più gettonato da giovani ed adulti, coppie ma non solo, un riferimento in provincia, con 2 sale, per quanto riguarda il genere del latino-americano. Quella di questo contenitore multisala è una lunga storia addirittura cominciata nell’ormai lontano 1985 e non ci sono mai state interruzioni (a differenza del Tartaruga o del Much More). Ma la cosa più incredibile è che la gestione è sempre stata della famiglia Raffaeli. Per la nuova stagione apportate delle migliorie all’illuminazione interna, mentre il prezzo d’ingresso è rimasto invariato: 10 euro con consumazione annessa. Ieri frattanto ha riaperto il pub-pizzeria al piano superiore, il Temple.

Andrea Scoppa