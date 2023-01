Iniziano i lavori, cambia la viabilità lungo la provinciale Entoggese

Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione idraulica del fosso Ancajano, a Tolentino. L’intervento dovrebbe iniziare domani (salvo imprevisti), con il conseguente cambio di viabilità. È necessario provvedere alla chiusura temporanea del tratto di strada lungo la provinciale Entoggese, per un periodo di circa 30 giorni lavorativi, sperando in condizioni meteo favorevoli. L’ufficio tecnico ha informato i Comuni limitrofi della prossima chiusura stradale, precisando che i veicoli saranno reindirizzati su percorsi alternativi comunali, mentre i mezzi pesanti su altre strade provinciali. La relativa segnaletica di cantiere sarà posizionata, oltre che nel territorio cittadino, anche a San Ginesio, Ripe San Ginesio, Urbisaglia, Colmurano, Belforte, Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo.