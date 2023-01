Iniziano i lavori: stop all’attività del teatro Rossini

Al via all’inizio di febbraio i lavori di riqualificazione del cineteatro Rossini. L’intervento dell’amministrazione comunale, interamente finanziato con i fondi del Pnrr, prevede la rimozione della copertura del tetto, attualmente in cemento amianto, e l’efficientamento energetico tramite installazione di un impianto fotovoltaico. A partire dall’8 febbraio lo stop di tutte le attività. "Per ridurre l’impatto della temporanea chiusura ci stiamo prontamente adoperando e non lasceremo nessun vuoto a livello culturale" assicura la presidente del Consiglio di amministrazione dei Teatri di Civitanova, Maria Luce Centioni. Saranno altri contenitori della città a ospitare gli eventi delle future stagioni teatrali. Il cantiere resterà aperto per mesi e la riapertura della struttura è prevista per il prossimo autunno. L’importo delle opere previste nel progetto ammonta a 450.000 euro.