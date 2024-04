Iniziata la demolizione dei palazzi. Prima picconata tra ansia ed emozioni

Sono iniziate le demolizioni degli edifici terremotati nel quartiere Pace. Ad assistere allo start del più grande cantiere post sisma, decine di curiosi. I mezzi hanno iniziato a lavorare ieri mattina sul civico 111 di via Pantaleoni, con la scuola Enrico Fermi chiusa per permettere un più fluido svolgimento dell’operazione e non intasare l’area con traffico ulteriore; per la strada del quartiere, una delle più trafficate della città, è stata disposta un’articolata ordinanza di viabilità. La demolizione è stata organizzata per avere sicurezza massima, con getti d’acqua dai macchinari per abbattere le polveri e un grande telo che impedisce che le macerie arrivino in strada. Tra le diverse decine di curiosi che si sono radunati sulla via, alcuni raccontano storie di quartiere e amicizie nate tra quei palazzi, costruiti ad inizio anni ‘50. "Le vicissitudini di questa demolizione potrebbero essere materiale per un grande romanzo - racconta Loris Soldini, proprietario di un appartamento al civico 99 -, una lunghissima vicenda che ci ha moralmente distrutto, un incubo. Oggi assistiamo ad un inizio, o comunque alla chiusura di un grande capitolo e all’inizio del successivo". Renzo Pianesi, professore di matematica e chimica, ricorda: "Frequentavo le scuole medie al Convitto quando costruirono questi edifici. Ricordo scene dei lavori di allora, con gli operai e i calcinacci; sono passati moltissimi anni, la demolizione di questi palazzi è un passaggio epocale per chi ha vissuto questo quartiere". Nelle immediate vicinanze del cantiere si trovano una macelleria, una panetteria e una pizzeria. I gestori di Gf carni, Gilberto Cipolletta e Francesca Piancatelli (nella foto qui sotto), dicono: "Oggi abbiamo provato ad aprire, ma poi abbiamo abbassato le saracinesche. Siamo soddisfatti che i lavori siano finalmente iniziati, speriamo terminino presto e che chi abitava qui possa tornare a casa. Speriamo che i nostri clienti si abituino alla viabilità provvisoria". Claudia Vaduva, della vicina panetteria, racconta: "Diversi operai del cantiere vengono qui per un break, mangiano qualcosa o prendono un caffè. Siamo rimasti aperti anche per questo, e lo stesso sarà domani (oggi, ndr)". Andrea Giustozzi, di Just and Pizza, spiega: "In questo momento c’è un caos particolare, ma lo sopportiamo di buon grado. Dalla ricostruzione e dal conseguente rientro delle famiglie speriamo le attività della zona traggano giovamento". Tra chi è venuto ad assistere ai lavori, qualcuno rammenta con un velo di malinconia: "Mia suocera ha vissuto in queste case per cinquant’anni coi figli piccoli e suo marito. La famiglia si riuniva qui, vedere questa scena - racconta Agnese Camillucci - è un’emozione particolare". Aldo Roganti conferma e ricorda: "Ho vissuto al civico 107 l’infanzia e la giovinezza, fino a 27 anni, quando mi sono sposato. In questa zona i condomini sono molto popolati, qui hanno avuto residenza più di cento famiglie".