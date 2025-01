Iniziata la demolizione della scuola: "Edifici più sicuri per Matelica"

Sono iniziate le operazioni di demolizione delle scuole medie di via Roma a Matelica. "Quest’opera è di primaria importanza per la città e fin da subito abbiamo seguito i vari passaggi con la massima attenzione – ha detto il sindaco Denis Cingolani –: restituire alla comunità plessi scolastici sicuri e all’avanguardia è una nostra priorità e oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti in questo senso".

"Finalmente sono partite le demolizioni – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini –, dopo un percorso di preparazione più lungo del previsto a causa di alcuni problemi legate allo smaltimento dei materiali interni, divisi e rimossi con particolare cura. Un passaggio che ci aspettavamo più facile e breve, ma così non è stato".

In questi giorni ci si sta occupando anche del progetto legato all’area dello Spazio Immagine di via Tiratori; oggi partiranno i lavori per la nuova struttura muraria esterna. In questo caso ci sono stati dei problemi relativi al ritrovamento di alcuni reperti, che hanno ritardato l’inizio dei lavori veri e propri. Arrivato l’ok dalla Sovrintendenza, ora si parte con il cantiere.

"Iniziamo il 2025 con altre due importanti opere in fase di realizzazione oltre alle altre già avviate o affidate – conclude l’assessore –. Auguriamo buon lavoro alle ditte e ringraziamo l’ufficio tecnico che ha gestito in maniera ottimale i vari imprevisti".