Iniziata la prevendita per la doppia sfida La prevendita dei biglietti per le prossime partite casalinghe della Lube Civitanova è in corso, con orari specifici per l'apertura del botteghino e possibilità di acquisto online. I tifosi possono prepararsi per le sfide contro Monza e Trento, così come per la semifinale di Champions.