Iniziata la ricostruzione dell’edicola sacra

È in corso la ricostruzione dell’edicola sacra che era stata demolita nel 2014 per realizzare la rotatoria di via Gherarducci con l’intersezione di via F.lli Farina e la S.P. Recanati-Montelupone, alquanto contestata per dimensioni e pendenza. A darne l’annuncio è lo stesso sindaco Bravi ricordando che quell’opera era "attesa dai concittadini tanto che i residenti della zona avevano sollecitato la ricostruzione depositando in Comune una nutrita raccolta di oltre 170 firme". Si tratta di una pinturafiguretta risalente addirittura al 1600 poi successivamente oggetto di diversi interventi. La sua demolizione prima e ricostruzione poi era prevista dalla convenzione Urbanistica sottoscritta dalla famiglia Prosperi con il Comune di Recanati e la Provincia di Macerata con cui avrebbero voluto realizzare, nell’area di loro proprietà sotto via Gherarducci, un impianto di distribuzione di carburanti comprensivo anche di una stazione di metano. Un sogno che alla fine, per motivi diversi, non è stato più portato a termine anche se la famiglia, nel frattempo, si è fatta carico di realizzare le infrastrutture previste come, appunto, la rotatoria, ed ora l’edicola religiosa.