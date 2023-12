Iniziata la riscossione delle borse di studio negli uffici postali

Al via la riscossione delle borse di studio dell’anno scolastico 2022/2023 per le famiglie o, se maggiorenni, per gli studenti beneficiari individuati dalla Regione. E’ possibile recarsi negli uffici postali e per gli studenti minorenni è necessario che un genitore si rechi allo sportello con l’originale del proprio documento di identità, del codice fiscale, del documento di identità dello studente e del suo codice fiscale per poter ritirare il contributo attraverso la nuova Carta Postepay Borse di Studio. Per i tutori/curatori è necessario esibire all’operatore dell’Ufficio Postale il provvedimento di nomina.