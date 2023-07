Iniziati i lavori al Santuario di Macereto (Visso), previsti 7 milioni di euro

"Sono stati avviati i lavori presso gli edifici accessori del santuario, che accoglievano fedeli e giovani. Si tratta di un cantiere economicamente rilevante al quale, entro l’estate, se ne dovrebbe aggiungere un altro davvero importante e atteso: quello per i lavori della chiesa". A dare l’annuncio, per il santuario di Macereto (Visso) è il commissario straordinario Guido Castelli. "Un luogo sacro nel quale linee del paesaggio e quelle architettoniche si fondono armonicamente – aggiunge –. In tanti attendono di tornare a Macereto, il cui valore è non solo di natura spirituale e culturale, ma anche turistica ed economica". Per la ricostruzione del complesso del santuario di Macereto sono previsti quasi sette milioni di euro.