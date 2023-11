Iniziati i lavori per altri 72 loculi

Hanno appena preso il via i lavori, al cimitero comunale di Corridonia, che porteranno alla realizzazione di un blocco composto da 72 loculi. Il termine per tale opera, condizioni meteo permettendo, è stato fissato per febbraio del prossimo anno. "Questo intervento, che sta particolarmente a cuore ai cittadini e all’amministrazione per la sua valenza sociale e morale – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli - ci consentirà di superare degnamente il tempo necessario per portare a gara e completare la nuova ala del cimitero, il cui progetto è stato già adeguato e approvato in giunta per 2.100.000 euro lo scorso febbraio".