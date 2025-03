Iniziati i lavori per il bosco urbano

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo bosco urbano nella zona industriale A, in via Enzo Ferrari. L’intervento, che occuperà un’area di 8milametri quadrati, prevede la messa a dimora di 362 piante, creando uno spazio verde che avrà un impatto significativo sul benessere e sulla qualità della vita dei cittadini.

Il bosco urbano è stato finanziato grazie a un bando indetto dalla Regione Marche, che ha assegnato al Comune di Civitanova un contributo di oltre 180mila euro. Il Comune, da parte sua, ha coperto circa il 10 per cento del costo complessivo del progetto. Una volta completati i lavori, il bosco urbano diventerà un vero e proprio polmone verde per la città, con spazi accessibili a tutti i cittadini. Tra le caratteristiche principali del progetto, infatti, è prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile e di un’area pedonale, per favorire la mobilità sostenibile.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha commentato con entusiasmo l’avvio dei lavori: "Uno spazio verde che non era curato ora diventerà un luogo fruibile da tutti. La piantumazione di 362 alberi non solo abbellirà l’area, ma fungerà da importante e strategico filtro in una zona particolarmente esposta al traffico. Siamo molto soddisfatti di avviare questo importante progetto, che segna un altro passo concreto verso una città più verde e vivibile".

Il progetto si inserisce in un percorso di riqualificazione urbana e prevede l’inserimento di una varietà di alberi. Tra le specie previste ci sono lecci, olmi, pini, farnia, roverelle, acero campestre e cercis siliquastrum. La scelta di queste piante fornirà anche un importante filtro naturale, in grado di contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, un elemento particolarmente prezioso in una zona urbana esposta a elevati livelli di traffico.