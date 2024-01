Iniziati i lavori per il nuovo asilo nido

Se la giornata di lunedì aveva segnato l’avvio dei lavori di demolizione dell’ex Ipak, ieri sono iniziati gli scavi in contrada Cavallino, dove sorgerà il nuovo asilo nido da trenta posti. Ammonta a 750mila euro l’investimento per il nuovo plesso accanto alla scuola Mandela: "I denari – spiega il vicesindaco Lorella Cardinali - sono stati reperiti dal Pnrr (590mila euro), attraverso un mutuo con Cassa Depositi (101mila) e dal Fondo per le opere indifferibili (59mila euro)". Il nuovo edificio si estenderà su unico piano e sulla copertura saranno installati i pannelli fotovoltaici. Il progetto è stato redatto dal Gruppo Marche, mentre ad eseguire i lavori sarà la ‘Ime’ di Montecosaro. "Un servizio – aggiunge Cardinali - che viene incontro alle esigenze delle tante famiglie giovani, le quali avranno la possibilità di pagare rette accessibili. Il capitolo gestione verrà affrontato in seguito, vedremo se ci saranno anche degli specifici finanziamenti". Interventi avviati anche alla scuola dell’infanzia Lussu, in via Montessori, dove si sta provvedendo alla sostituzione della pavimentazione esterna. Infine, in via Roma, è in corso la sostituzione delle lampade con nuovi luci a led.

fra. ros.