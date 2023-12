Iniziativa contro la violenza sulle donne

Azione Universitaria ha organizzato la conferenza "Questo non è amore", appuntamento per promuovere una riflessione comunitaria contro la violenza sulle donne. Partendo dalle domande e dagli spunti degli studenti, sono intervenuti Veronica Sansuini, vittima di violenza coniugale, Maria Barbarisi, criminologa, la professoressa Alessandra Fermani, docente di psicologia sociale e della famiglia e responsabile del counseling all’Università, e il vicesindaco Francesca D’Alessandro, oltre a Maria Delfina Gentili e Matteo Cattivera, rispettivamente presidente e vicepresidente del nucleo maceratese di Azione Universitaria. La senatrice Elena Leonardi, trattenuta da impegni istituzionali, si è rivolta ai partecipanti tramite un messaggio registrato, in cui ha sottolineato l’impegno del governo per contrastare questo fenomeno e a sostegno delle vittime. "Questo evento, organizzato quasi due mesi fa, ha lo scopo di incentrare il tema in modo pragmatico per cercare di dare risposte concrete e senza ideologismi di fondo", ha detto Cattivera. "I maschi non sono più aggressivi delle femmine e non siamo qui per dire che i maschi sono tutti cattivi e le donne tutte buone – ha spiegato la prof Fermani –: abbiamo le nostre cattiverie, le nostre défaillance, le nostre fragilità. La violenza verbale non ha differenze di genere".