Iniziativa solidale nel ricordo di Micari

Il comitato di organizzazione "Con Biagio" con l’US Tolentino 1919, lancia l’evento benefico "Con Biagio uniti per ricordare e donare", previsto il 23 giugno alle 20 allo Stadio della Vittoria, col patrocinio del Comune. "L’iniziativa mira a sensibilizzare e sostenere le attività delle associazioni Omphalos e Prossimamente – spiegano i promotori –, che si dedicano all’assistenza e al sostegno dei ragazzi con disabilità e autismo. L’evento prevede un quadrangolare di calcio che coinvolgerà giocatori e allenatori delle squadre Elfa Tolentino, Caldarola, Juve Club, US Tolentino, il gruppo Fedelissimi e L’Amicizia 1998". Tutte squadre dove Biagio Micari, scomparso lo scorso marzo a 54 anni, ha dato il suo contributo negli anni come sostenitore, dirigente e DS. I giocatori partecipanti contribuiranno alla raccolta con la quota di iscrizione. La serata sarà condotta da Luca Romagnoli con interventi di Ester De Troia, Mario Sposetti e Diego Cartechini. I proventi andranno alle associazioni Omphalos e Prossimamente. Per info Fabio Mazzocchetti 335370844 e Gianni Principi 3311544040, mail [email protected], donazioni su paypal account [email protected]