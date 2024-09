"Iniziative costose e inefficaci. Così il turismo non può decollare"

"Manca una Pro loco, e quindi un coordinamento di base con le associazioni. E di conseguenza, gli eventi organizzati dall’amministrazione sono di grande costo ma di nessuna efficacia". La vede così il capogruppo di minoranza di Castelraimondo Mariano Costantini, con l’estate agli sgoccioli. La città, a suo parere, si conferma non a vocazione turistica e l’amministrazione priva di una visione strutturale. "In estate – afferma Mariani – viene sempre organizzata qualche iniziativa controversa. Penso ad esempio a “Marche in vetrina“ della quale non ho mai capito il senso e il valore dal punto di vista dell’attrazione turistica. Sono iniziative roboanti e spesso di grande costo, ma di nessuna efficacia". L’assenza di una Pro loco secondo Mariani è il primo problema perché "la promozione turistica è in mano all’amministrazione, che non riesce a garantire un coordinamento e attività che coinvolgano le associazioni". Il raffronto con Pioraco, a suo avviso, è impietoso, eppure solo una manciata di chilometri separa le due realtà: "La nuova area camper è sempre vuota a parte nei giorni dell’Infiorata, a Pioraco è sempre piena. Abbiamo stimolato l’amministrazione a valorizzare il parco di Lanciano. Basterebbe poco per organizzare qualcosa e creare flusso turistico".

L’assenza di un disegno organico si vede, per Mariani, anche nella gestione delle opere pubbliche: "Mentre la ricostruzione privata ha cominciato a muoversi, quella pubblica è fortemente arretrata. Penso al palazzo comunale, al cavalcavia, agli interventi su viale Europa rimasti a metà. Non è dato sapere neanche quando e come questi saranno completati. Sul corso hanno messo le mani diverse volte, alla prima lamentela dei cittadini disfano quanto progettato e questo è sinonimo di insicurezza, dovuta proprio alla mancanza di una visione complessiva". Con la consiliatura a metà mandato, il 16 settembre il gruppo di minoranza ha organizzato un’assemblea in biblioteca: "Un incontro interattivo, chiunque chiedere approfondimenti".

Gaia Gennaretti