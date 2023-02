Iniziative da concordare, una delegazione Anpi ha incontrato il sindaco

Una delegazione della sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Tolentino ha incontrato il sindaco Mauro Sclavi per concordare le varie iniziative della città. "A partire dall’annuale commemorazione dei Martiri di Montalto che quest’anno cadrà domenica 26 marzo – afferma il presidente dell’Anpi locale Lanfranco Minnozzi –. La delegazione ha chiesto al sindaco come intenda risolvere il problema della mostra "Memorie Memorie": fu collocata al Castello della Rancia, sin dalla sua inaugurazione; venne accantonata a causa della ristrutturazione del castello stesso, ma al termine non fu ripristinata. Quello stesso spazio fu infatti poi occupato dal museo archeologico. Abbiamo anche chiesto al sindaco di ricollocale la Stella dell’Anpi al suo posto, a seguito del restauro per mano dei tecnici delle Belle Arti di Urbino. Si trovava sulla facciata della sede storica della locale sezione, inaugurata nel 1947 con una grande festa regionale in memoria dei caduti, che coinvolse l’intera città. Si è parlato anche della sede della sezione che ancora oggi è terremotata. Il sindaco ha dato piena collaborazione sia per le celebrazioni dei Martiri di Montalto sia per tutte le altre questioni che l’Anpi locale vorrà sottoporre all’amministrazione comunale".