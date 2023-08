Iniziative turistiche nelle aree del sisma, il Comune di San Severino è capofila

Turismo e valorizzazione del territorio, alcuni comuni del sisma si aggregano. È l’iniziativa che vede come ente capofila il Comune di San Severino che si è fatto promotore della creazione di un’aggregazione di Comuni, insieme alle amministrazioni locali di Apiro, Cingoli e Treia, per la presentazione di una proposta progettuale volta alla promozione e alla valorizzazione turistica e territoriale. L’obiettivo è quello di candidarsi al "Bando per la concessione di contributi per la compartecipazione alle attività di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Regione da realizzarsi in collaborazione con i Comuni dell’Area del Cratere". La finalità è la messa in atto di azioni che favoriscano il turismo, anche destagionalizzato, nelle aree colpite dal sisma proponendo eventi, iniziative ed attività mirati a valorizzare il plurale patrimonio che caratterizza il territorio, a partire da natura e paesaggio, passando per sapori, tradizioni popolari e ricchezze storiche, artistiche e architettoniche. E i territori interessati ne sono ricchi: si pensi ai 12 Castelli di San Severino o alla sua area archeologica, alla bellezza del borgo di Treia con la Disfida del Bracciale che attrae migliaia di visitatori, al paesaggio mozzafiato di Cingoli dove si può ammirare la Madonna del Rosario del Lotto o la Casa Museo Papa Pio VIII Castiglioni, e la Collegiata di Sant’Urbano a Apiro dove si possono ammirare stupendi panorami, su tutti quelli con il Monte San Vicino.