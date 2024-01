Iniziato l’abbattimento degli alberi malati

Alberi attaccati dal tarlo asiatico, a Civitanova iniziati gli abbattimenti e sono 4.500 le piante infestate dal parassita sul territorio comunale, sia in aree pubbliche che private. In questi giorni, l’Agenzia Marche Agricoltura e Pesca (Amap) ha comunicato a Palazzo Sforza l’inizio della fase, finanziata dalla Regione Marche, del taglio e della distruzione dei fusti perché compromessi dal tarlo asiatico, con la ripiantumazione di nuovi esemplari vegetali in parchi e giardini pubblici. Le operazioni sono state affidate dall’Amap all’impresa ‘Ambiente & territorio Soc. Coop. Agricola’ di Osimo. A Civitanova sono, al momento, circa 4.500 le piante interessate dalla presenza del parassita e che dovranno essere sostituite nei prossimi anni con nuove specie vegetali autoctone e non attaccate dall’insetto. Al Comune stanno, intanto, arrivando segnalazioni da parte di cittadini allarmati davanti all’abbattimento degli alberi. "Sono interventi che rientrano nel piano d’azione regionale. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è portare avanti la ripiantumazione di nuovi esemplari vegetali nei prossimi tre anni, scelti tra diversi generi botanici non attaccati dall’insetto quali roverella, il leccio, il cipresso comune e altri" riferisce l’assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni. L’Amap specifica che il tarlo asiatico del fusto è un insetto invasivo che proviene dall’Asia e infesta numerose specie di latifoglie e può causarne la morte nell’arco di pochi anni. Si tratta di un cerambicide con un corpo tra i 25-35 millimetri, di colore nero, con macchie bianche sul dorso e lunghe antenne con anelli bianchi o grigio bluastri. Il ciclo di vita è biennale, vola dal mese di aprile a ottobre su corte distanze e in particolare nei periodi caldi. Il tarlo asiatico del fusto attacca alberi di qualsiasi età, anche perfettamente sani, con tronco e rami di dimensione superiori a un centimetro di diametro. Le specie principalmente attaccate sono: l’acero, la betulla, l’ippocastano, il pioppo, l’olmo, il salice ma potenzialmente molte altre specie di latifoglie possono essere infestate. I danni economici ed ecologici per le regioni colpite sono notevoli.