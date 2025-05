"Inner Freedom", ecco il nuovo brano del duo In The Ellis

Si intitola "Inner Freedom" il nuovo brano proposto dal duo maceratese "In The Ellis", composto da Elisa "Ellis" Tartabini e Massimiliano Peppoloni. "Il testo è un potente grido interiore – spiegano – un’esplorazione di un disagio emotivo che sembra imprigionare l’anima. Fin dalle prime battute, traspare un senso di smarrimento: "L’anima è persa", un’affermazione che introduce il tema della confusione e del disorientamento. L’autore descrive un mondo oppresso dalle paure, dove le forme tradizionali di espressione appaiono inadeguate a comunicare la profondità del dolore. Il testo affronta anche la disillusione e il dubbio, con i riferimenti a "storie, note e poesie" che "non dicono più niente", evidenziando una perdita di fiducia nelle narrazioni convenzionali.

Si percepisce una frustrazione palpabile per il tempo sprecato e le opportunità mancate. Tuttavia, in questa oscurità emotiva, emerge una "lotta per la consapevolezza", un tentativo di "sfuggire alle barre della percezione" per vedere oltre le apparenze. Nonostante il senso di solitudine che a tratti emerge, il testo non abbandona completamente la speranza. Anche tra i "sogni infranti", sembra esserci un’intuizione che proprio da queste fragilità possa scaturire qualcosa di autentico e necessario. "Inner Freedom" è un viaggio intenso, attraverso le contraddizioni dell’esperienza umana".

La realizzazione del videoclip è stata affidata a Palonerofilm, realtà produttiva marchigiana con vent’anni di esperienza. Il video è un omaggio al percorso di Palonerofilm, riproponendo location iconiche di precedenti lungometraggi come "Bumba Atomika" e "Il Cerchio delle Lumache", insieme a richiami visivi al corto "Somato". Arricchiscono l’opera gli aforismi dal tono grottesco di Michele Senesi, che ha curato la regia, e gli effetti speciali digitali di Martina Colorio. Il videoclip di "Inner Freedom" ha riscosso un buon successo online, raggiungendo quasi le 30mila visualizzazioni su YouTube. Il duo, con l’occasione, ha ringraziato Luca Falaschini del Green Door per la location, gli attori in green screen Marco Moresi e Roberto Mezzanotte, i Comuni di Porto Recanati e Recanati, Frantoio Fuselli (Recanati), Stefano Nobili e Paolo Ojetti, Aisha Filetto assistenza alla regia e copertura backstage e social e Vittorio Gattafoni.