Innovazione e dialogo con il territorio a Macerata: Sei incontri all’Unimc

Un team del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, coordinato dalla professoressa Francesca Spigarelli, partecipa al progetto europeo AccEnt - Accelerating Innovation and entrepreneurial excellence in higher education institutes finanziato dallo European Institute of technology. Il progetto promuove azioni volte a migliorare la capacità di innovazione delle università, di dialogo con il territorio, oltre che il loro approccio alla formazione. All’intersezione tra progettazione europea, terza missione e didattica, il progetto prevede anche iniziative di training imprenditoriale e di mentoring per l’avvio di start-up, offrendo opportunità di confronto con docenti, innovatori, professionisti del trasferimento tecnologico e giovani startupper. In questo ambito, il Dipartimento ha organizzato un ciclo di sei incontri, appena concluso, sul tema del trasferimento tecnologico e dell’innovazione tra industria e mondo accademico tenuto da Luca Escoffier (nella foto), co-fondatore di diverse startup, ricopre diversi incarichi, tra cui quello del Project Manager nel Centro per la cooperazione industriale Ue-Giappone. Tra i partecipanti i dottorandi, ricercatori post-doc, personale accademico e non accademico e giovani imprenditori.