Innovazione e sostenibilità "Simonelli Group" premiata dalla Bocconi

Simonelli Group, l’azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè con sede a Belforte, si è aggiudicata il premio "Best Performing Medium Company". Un nuovo riconoscimento, ricevuto all’edizione 2022-23 del Best Performance Award, il premio annuale, giunto alla sesta edizione di Sda Bocconi School of Management, business school internazionale, dedicato alle imprese italiane che si contraddistinguono per l’eccellenza nella creazione di valore umano, sociale e ambientale. Queste le motivazioni per Simonelli Group: "il suo posizionamento sul mercato economico, l’innovazione tecnologica e la capacità di creare valore all’interno dell’azienda". Sono state censite circa 600mila aziende, di queste ne sono state identificate 1.400 virtuose ed è stata fatta un’ulteriore selezione arrivando a 96 aziende. E, tra le 18 aziende finaliste, cinque sono risultate vincitrici, tra cui quella belfortese.