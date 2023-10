Innovazione nelle Pmi a Tolentino: via libera a 141 voucher

"Promuovere la crescita e la competitività delle attività produttive dell’Appennino centrale, anche a livello internazionale, è strategico per il rilancio e lo sviluppo dei nostri territori. Per questo è di particolare importanza il via libera appena dato all’emissione di 141 voucher innovazione, rivolti alle Pmi, che prevedono agevolazioni per 4,5 milioni di euro". A parlare è il commissario straordinario Guido Castelli (nella foto). Si tratta di risorse relative a una sottomisura che va a completare il sostegno previsto dal bando di NextAppennino rivolto proprio all’innovazione per le piccole e medie imprese. Circa cinquanta le aziende del Maceratese che rientrano nella lista dei beneficiari della agevolazioni: Rhutten di Caldarola, Dafram di Urbisaglia, Orim di Macerata, Suolificio Elefante di Loro Piceno, Cgm di Pollenza, Ralò di Matelica, Artigianvetro di San Severino, Gestecno di Castelraimondo, Vismap di Treia, Vst di Corridonia, Protocolli creativi di Tolentino, Crucianelli Restedile di Tolentino, Antica gastronomia di Mogliano, Artinoise start up innovativa di Tolentino, Emsol di Pollenza, L.a.s. di Corridonia, Sint tecnologie di Monte San Martino, Fidoka di Ripe San Ginesio, Laipe di Tolentino, Am Microsytems di Urbisaglia, Poltronificio Riva di Corridonia, Spl industries di Tolentino, Meks Consult di Macerata, Native to srl di Civitanova, Cliwell di Corridonia, Pharma & Food consulting di Camerino, Blt Informatica di San Severino, Paul Meccanico di Sarnano, Mogliani di Tolentino, Tendency di Treia, Truck Assistance di Urbisaglia, Vallesi di Sarnano, l’Agrotecnica di Macerata, Omnia & partners di Tolentino, Ubisive di Civitanova, Cyclebus di Colmurano, Logistica Maceratese di Corridonia, Eldorado di Apiro, Sea srls di Tolentino, Wesharingo di Macerata, Purple Buffalo di Macerata, Tecnobar di Tolentino, Smart srl semplificata di Tolentino, Imprendere di Macerata e Piattosano.com di Macerata.

Lucia Gentili