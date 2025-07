Innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione. Le sfide di Economia

Un’offerta formativa in continua evoluzione per il Dipartimento di Economia e Diritto di Unimc, con un programma per l’anno 2025/26 improntato alla sostenibilità, transizione digitale e sviluppo delle soft skills. "La nostra proposta – sottolinea Elena Cedrola (foto), direttrice del Dipartimento – ha forte respiro internazionale e metodologie didattiche innovative".

A rappresentare l’eccellenza dell’offerta magistrale sono i corsi in Finanza e Mercati e Management e Marketing Internazionale: il primo, sui diversi ambiti del settore finanziario, propone curricula quali International Finance and Economics; il secondo corso, Management e Marketing Internazionale, risponde alla crescente domanda di professionisti in grado di guidare le imprese.

Per la triennale, tra le novità più recenti Data Analysis per le Scienze Sociali per l’elaborazione e lettura consapevole dei big data. Il corso in Economia e Management è invece progettato per rispondere ai bisogni delle piccole e medie imprese attraverso tre curricula su gestione, innovazione e internazionalizzazione, accanto a tirocini formativi. Completa il panorama delle lauree triennali il corso in Economia e Marketing per la Sostenibilità.

A garantirne la qualità, un corpo docente di alto profilo e il contributo di numerosi accademici e ricercatori da tutto il mondo.