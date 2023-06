"Inquinamento, c’è disinformazione Feci un’ordinanza già nel 2021"

"Sull’inquinamento nell’area del Chienti il centro sinistra sta facendo disinformazione. Mi accusano di aver agito in ritardo e invece ho emesso già due anni fa, nel 2021, un’ordinanza a tutela della cittadinanza". Con queste parole del sindaco Fabrizio Ciarapica si è aperto il consiglio comunale lunedì sera, quando si è preso la scena il problema del divieto di accesso, e di contatto con il terreno, su una parte della zona fluviale in seguito ad analisi consegnate a gennaio in Comune, che hanno attestato presenza di sostanze cancerogene e mercurio, e che a inizio di giugno hanno fatto scattare l’ordinanza di interdizione emessa dal Comune. Questi cinque mesi trascorsi senza informazioni alla città, e senza provvedimenti, sono il nocciolo della polemica, e degli attacchi, che le opposizioni hanno concentrato sul sindaco. Bersaglio anche dell’interrogazione consiliare depositata ieri dalla minoranza, che ha posto una serie di interrogativi sulla gestione della relazione tecnica.

"Risponderò per scritto vista la complessità della questione", ha assicurato Ciarapica. Scintille durante il dibattito con il centro sinistra che ha contestato la scena del sindaco "di utilizzare il consiglio comunale per fare polemica e senza rispondere nel merito". L’argomento è destinato a non esaurirsi con la tappa consiliare perché il centro sinistra ha avviato una campagna di manifesti che verranno affissi in città per mettere in capo a Ciarapica la responsabilità di non avere agito tempestivamente nella emissione dell’ordinanza di divieto una volta acquista la relazione firmata dal geologo Luciano Taddei, incaricato dal Comune di Civitanova di effettuare l’analisi di rischio, e consegnata a Palazzo Sforza nel gennaio scorso con l’avvertimento di adottare provvedimenti per tutelare la salute pubblica. Documenti poi riportati su queste colonne e confermati dallo stesso geologo in un’intervista.

l. c.