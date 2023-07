"Inquinamento del Basso Chienti, chiediamo un’assemblea pubblica"

Inquinamento del Basso Bacino del Chienti e contaminazione dell’area fluviale intorno alla pista ciclabile, si tratta di "una questione di salute pubblica e i cittadini meritano e devono essere informati, con chiarezza e trasparenza, carte alla mano. Per questo chiederemo che i risultati dello studio vengano esposti a tutta la cittadinanza in un’assemblea pubblica". Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova) intervengono sul caso della contaminazione da sostanze tossiche e cancerogene emersa dallo studio del geologo Luciano Taddei, consegnata a gennaio in Comune di Civitanova, dove hanno deciso di emettere l’ordinanza sindacale dei conseguenti divieti cinque mesi dopo, ovvero a inizio giugno. "L’impegno collettivo è fondamentale – è la considerazione delle due consigliere comunali della minoranza – per preservare l’ecosistema fluviale, promuovere una gestione responsabile e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future". Hanno perciò presentato una mozione consiliare "con la speranza – dicono – che Fausto Troiani, presidente del consiglio che dovrebbe garantire i diritti sia della maggioranza che della minoranza, ne permetta la discussione per avviare uno studio approfondito sulla grave questione dell’inquinamento del Basso Bacino del fiume Chienti".

La mozione prevede di incaricare le commissioni consiliari (la prima, la quarta e la quinta) nello studio della situazione, occupandosi di investigare le cause dell’inquinamento del fiume Chienti, in un periodo di novanta giorni. "E’ necessario – sottolineano ancora – avere un quadro chiaro relativo alla vicenda, sia da un punto di vista fattuale, quindi della ricostruzione delle circostanze, dei soggetti coinvolti e delle competenze, sia da un punto di vista normativo, che di progetti, studi e lavori svolti o da svolgere, nonché dei finanziamenti statali o regionali a cui poter attingere". Già dal 2013 la Regione ha concesso finanziamenti ai comuni per interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati.

"Il tema – concludono – non può essere relegato solo a un’interrogazione consiliare". Un tema che nei giorni scorsi aveva smosso altri consiglieri di minoranza, tra cui Mirella Paglialunga, Francesco Micucci, Letizia Murri e Piero Gismondi.

l. c.