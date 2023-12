Inquinamento del Chienti. Altre analisi sulle acque

Analisi chimiche delle acque di falda nell’area interessata dai lavori della pista ciclabile Adriatica (ponte sul fiume Chienti) che si trova all’interno del basso bacino del Chienti, area da decenni contaminata da composti chimici. Nel 2018 la Regione approvò, in attuazione del piano per la bonifica delle aree inquinate, la graduatoria di rischio e l’area della pista ciclabile risultò al primo posto e da qui vennero stabiliti anche dei finanziamenti per eseguire interventi di messa in sicurezza ed emergenza e per la caratterizzazione dei terreni per raggiungere la bonifica delle aree inquinate. Di conseguenza il Comune ricevette un finanziamento di 60.000 euro per effettuare le analisi necessarie che portarono nel settembre del 2020 a referti emessi dalla Pam in cui vennero riscontrati superamenti di alcuni valori e da qui si ritiene opportuno predisporre un piano di monitoraggio per valutare l’evoluzione della contaminazione dal punto di vista Idro chimico e per verificare l’origine dei superamenti. Al Comune arrivarono altri 10.000 euro dalla Regione per la relazione dell’analisi di rischio per l’area della pista ciclabile del Chienti (indagine che ha portato alla chiusura di due aree, una sulla spiaggia antistante il tiro a volo e l’altra coincidente con il percorso della pista ciclabile). Le conclusioni di questo documento hanno portato l’Arpam a chiedere un monitoraggio delle acque sotterranee, con cadenza annuale. Un procedimento che oggi impegna il Comune ad affidare un incarico per il prelievo il trasporto e l’analisi chimica delle acque di falda che è stato affidato al laboratorio analisi controllo di Corridonia. Una storia infinita questa dell’inquinamento delle falde e dei terreni ricadenti nel basso bacino del Chienti, che non sono stati bonificati nonostante siano passati ormai trent’anni dagli eventi di contaminazione da parte di aziende che versarono prodotti cancerogeni nei pozzi fino ad intaccare le acque di falda. Un gigantesco problema che investe anche la salute dei residenti di questo territorio.

Lorena Cellini