Inquinamento della spiaggia e dell’area fluviale: uno studio

Due incarichi affidati a consulenti privati dall’amministrazione comunale per nuovi studi sull’inquinamento della spiaggia e dell’area fluviale e sulla viabilità nella futura lottizzazione Ceccotti. Nel primo caso l’obiettivo è rimodulare l’analisi di rischio riguardante il comparto a ridosso della pista ciclabile e la sezione della spiaggia antistante il Tiro a volo. Sono le due aree in cui il geologo Luciano Taddei, lo scorso gennaio, rilevò un grave inquinamento, anche da sostanze cancerogene, pericoloso per la salute pubblica. L’amministrazione comunale ha deciso di riaffidargli un secondo incarico per effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati a rimodulare l’analisi di rischio originaria "valutando - è scritto negli atti comunali - un’eventuale suddivisione in sub aree per ottenere una ripartizione della zona a seconda degli usi e delle proprietà, per rimodulare i parametri di default e verificare la necessità di rivedere il modello concettuale approvato, prevedendo anche approfondimenti e analisi aggiuntive". La spesa è di 4.355 euro. Un altro incarico, stavolta da 8.880 euro, è stato affidato alla Sipet cooperativa Stp di Campobasso. Dovrà elaborare uno studio trasportistico relativo alla zona ex Ceccotti in seguito alle osservazioni presentate in sede di variante al piano regolatore e relative al collegamento di via Volta con la nuova viabilità prevista nel piano e che richiedono la redazione di uno studio del traffico sull’impatto con la rete viaria già esistente.