Inquinamento e bonifica a Porto Potenza: il comitato cittadino chiede azioni urgenti

"L’area ex Ceramica risulta inquinata da sostanze tossiche e, come se non bastasse, avvengono lì abbandoni selvaggi di rifiuti. Vogliamo capire a che punto è l’iter per la bonifica e che azioni intende attuare la giunta. È necessario un tavolo con i cittadini". Lo afferma il comitato cittadino per Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, che ha scritto una lettera aperta al sindaco Noemi Tartabini. Soprattutto si chiede una soluzione definitiva per le tante criticità di quella zona, visto che in passato si era parlato di un progetto di riqualificazione.

"L’ex Ceramica si è trasformata in una vicenda complessa che si trascina da troppo tempo, la questione fondamentale resta la tutela della salute pubblica – scrive Pierucci –. All’inizio del progetto di riqualificazione, era emerso che l’attività industriale aveva lasciato un considerevole livello di inquinamento nel terreno e nelle falde acquifere. Si parlò di contaminazioni da idrocarburi, piombo, zinco, metalli pesanti e benzopirene. Furono elaborati piani di bonifica che comportarono lo sbancamento di terreni e la creazione di cumuli di materiali, coperti con teli per prevenire la dispersione di polveri e l’infiltrazione di agenti inquinanti nel suolo". Ma a distanza di tempo, secondo il comitato, non sono stati fatti grossi passi in avanti. "Oggi la situazione è peggiorata – osserva Pierucci –. Non solo l’area è diventata un luogo dove persone sconsiderate abbandonano rifiuti, ma i teli sono deteriorati. La vegetazione ha preso possesso dei cumuli, e si può facilmente ipotizzare che le polveri si stiano disperdendo nell’aria e che le piogge possano trasportare gli inquinanti nel terreno e nelle falde. Questo è preoccupante, considerando che il sito è inserito negli elenchi regionali aggiornati a gennaio 2024 sia tra quelli che hanno superato le concentrazioni soglia di contaminazione, sia tra i siti da bonificare".

Il comitato cittadino per Porto Potenza vuole sapere a che punto è l’iter per la bonifica e che cosa è stato fatto nel frattempo. "Sindaco Tartabini, le chiediamo se siano state commissionate analisi da parte dell’Arpam o dell’Ast e, in caso affermativo, se i risultati offrano garanzie rassicuranti per la popolazione – riprende Pierucci –. E chiediamo quali misure intenda adottare per mitigare i rischi potenziali e garantire la sicurezza ambientale e sanitaria dei cittadini. Riteniamo fondamentale adottare interventi concreti per accelerare i tempi della bonifica e potenziare il monitoraggio ambientale. Infine suggeriamo un tavolo di confronto con i cittadini, per discutere le soluzioni e monitorare la bonifica".

Giorgio Giannaccini