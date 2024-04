"Inquinamento e spreco di energia, no al digestore anaerobico del Cosmari"

Nuovo affondo dell’associazione Nuova Salvambiente contro il digestore anaerobico che vorrebbe realizzare Cosmari srl, espresso nel corso di un incontro nel quale sono state portate argomentazioni forti con il sostegno di Gianni Tamino, professore emerito di Biologia e fondamenti di diritto ambientale all’Università di Padova e membro del Comitato tecnico scientifico dell’Associazione Medici per l’ambiente. Dopo l’introduzione dell’ex consigliere regionale Sandro Bisonni, è stato proprio Tamino a declinare i fattori che sconsigliano di fare ricorso ad impianti del genere. È emerso che un come quello in progettazione da parte di Cosmari srl è finalizzato a "un’economia lineare in cui, a fronte di un cospicuo consumo di energia e di acqua, il processo produttivo avrebbe impatti rilevanti sulla qualità dell’aria, generando altri rifiuti che dovrebbero essere smaltiti a loro volta. Dunque una economia "usa e getta", a scapito di una circolarità che andrebbe perseguita perché azzererebbe ogni forma di combustione sfruttando l’energia solare, unica fonte a zero impatto ambientale, grazie alla quale possono essere realizzate forme di compostaggio a livello locale, e i cui prodotti possono essere usati come fertilizzanti". Nel processo di funzionamento del digestore Cosmari, invece, la combustione necessaria alla lavorazione riverserebbe nell’aria "molte sostanze inquinanti per la salute e per l’ambiente, facendo aumentare in modo esponenziale le emissioni odorigene", le cosiddette puzze che già da tempo i residenti conoscono bene. Non solo: una simile struttura andrebbe a "trattare 70mila tonnellate di rifiuti, a fronte di un fabbisogno provinciale di 52mila, e questo significa che l’organico mancante andrebbe reperito altrove, accrescendo il traffico di camion". Nel corso dell’incontro, alcuni membri della Nuova Salvambiente hanno portato prove concrete, informando di aver compiuto un sopralluogo al digestore anaerobico di Gavassa, a Reggio Emilia, raccontando le criticità vissute dai residenti del posto, riferendo di cattivi odori, rumori fortissimi durante le lavorazioni, vibrazioni del terreno simili a piccoli sismi.

f. v.