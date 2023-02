"Inquinamento elettromagnetico, livelli prossimi ai limiti di legge"

"I livelli di inquinamento elettromagnetico nel centro della città, a cui la popolazione è esposta, sono importanti e prossimi ai limiti di legge. I nuovi tralicci dovranno essere posizionati fuori da questa area". E’ quanto scrive l’Arpam regionale nel parere che rilascia al Comune di Civitanova in merito al Piano per la disciplina dell’insediamento degli impianti di telefonia cellulare e della trasmissione dei dati in generale. Un parere fornito in occasione della Conferenza di Servizi decisoria che si è tenuta ai fini dell’approvazione del Regolamento comunale che dovrà decidere come, quando e dove installare i futuri tralicci telefonici sul territorio. L’amministrazione comunale a questo passaggio è arrivata dopo la vicenda dell’antenna di via Caracciolo con i residenti che sono scesi in strada per bloccare il cantiere. Le promesse pre elettorali fatte dal sindaco Fabrizio Ciarapica hanno costretto Palazzo Sforza ad impegnarsi con la Iliad per evitare che il traliccio sorgesse in quel luogo. E, al momento, la società telefonica ha scelto di dilatare i tempi dei lavori per cercare una diversa soluzione. Nel frattempo l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti ha lavorato per avviare l’iter di approvazione del Piano antenne, che da anni era chiuso in un cassetto, e all’ultima Conferenza dei servizi ha partecipato anche l’Arpam. L’Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche ha emesso un parere in cui scrive che "il Regolamento per la disciplina dell’insediamento degli impianti di telefonia cellulare e trasmissione dati in generale proposto, e valutato per quanto di competenza, in relazione al possibile incremento di campo elettromagnetico ambientale, non presenta caratteristiche di impatto che necessitano di una valutazione o di un contributo preventivi da questa agenzia. Si condivide tuttavia, fin da ora, la scelta di localizzare le nuove installazioni al di fuori e in posizioni quanto più possibilmente distanti dal centro storico di Civitanova, in quanto in tale area, da quello che emerso negli ultimi pareri rilasciati, i livelli di inquinamento elettromagnetico a cui la popolazione è esposta sono importanti e prossimi ai limiti di legge".