Inquinamento, la procura archivia: "Ma ora chiediamo altre indagini"

La procura di Fermo ha archiviato, con la motivazione che "non emergono fatti o materia di reato", l’esposto che segnalava la situazione di inquinamento del Basso bacino del Chienti, presentato da comitati e liste civiche per cui "nonostante la sussistenza di tutti presupposti normativi, i soggetti tenuti per legge non hanno provveduto alle obbligatorie operazioni di bonifica". Alla decisione della magistratura annuncianto che faranno opposizione gli esponenti. A oggi l’area, tranne minimi interventi, non è stata bonificata e per Paolo Maria Squadroni di Nuova Urbs e Giuliana Venturini di Civitanova Unita (foto) persistono i presupposti di reato: "La richiesta di archiviazione appare ingiusta, ingiustificata e illegittima, e presumibilmente fondata su indagini parziali e sommarie". La convinzione è che la magistratura "si sia limitata all’esame di alcuni episodi di bonifica, riferiti a una minima parte dell’estesa area inquinata. In buona sostanza, l’unico atto di indagine svolto sembra essere una richiesta, formulata all’Arpam competente, di riferire sullo stato dell’ampio inquinamento del Basso bacino del Chienti, la quale ha comunicato come le operazioni di recupero non siano ancora state eseguite e che i soggetti obbligati, da lungo tempo, non hanno nemmeno più inviato ad Arpam stessa le prescritte comunicazioni al riguardo". Restano, per Squadroni e Venturini, senza risposta molte domande e per questo hanno formulato opposizione "sperando – spiegano – di ottenere giustizia nell’interesse di tutti i cittadini. La latitanza della politica, su questo argomento, per di più, non può che sconcertare, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti".

Lorena Cellini