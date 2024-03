Inquinamento sul Chienti. Monitoraggio anche nei locali del Tiro a volo

Inquinamento di due tratti di spiaggia vicini alla foce del Chienti e del terreno intorno alla pista ciclabile dell’area fluviale, sarà necessario un monitoraggio anche all’interno dei locali del Tiro a volo per verificare l’eventuale presenza di mercurio elementare (volatile) ai fini della valutazione dell’esposizione inalatoria dei siti contaminati da sostanze cancerogene rilevate dall’analisi di rischio depositata in Comune nel gennaio del 2023 dal geologo Luciano Taddei. A chiedere al Comune di effettuare questo test, è stata l’Azienda Sanitaria di Macerata a seguito del tavolo tecnico sul problema dell’inquinamento, svolto il 4 dicembre e in cui è emerso che l’ipotesi gradita a Palazzo Sforza di rimodulazione dell’analisi di rischio non è stata condivisa dagli enti coinvolti e che non emergono scenari diversi da quelli tracciati nel documento da Taddei consegnato al Comune e che denunciava una contaminazione da sostanze cancerogene di due tratti di spiaggia sud, adiacenti la recinzione del Tiro a volo, e di gran parte dell’area della ciclabile del Chienti. Il Comune ha affidato a metà febbraio un incarico per lo svolgimento dell’analisi nei locali del Tiro a volo e se ne occuperà la Sea Srl di Tolentino, al prezzo di 14.640 euro. Sulla vicenda il Comune aveva chiesto a Taddei ulteriori approfondimenti finalizzati a rimodulare l’analisi di rischio originario, prendendo di considerare anche un’eventuale suddivisione in sub aree per ottenere una ripartizione della zona a seconda degli usi e delle proprietà, per rimodulare i parametri di default e verificare la necessità di rivedere il modello approvato, prevedendo analisi aggiuntive.

Lorena Cellini