"Inquinamento, una centralina per i controlli"

Secondo gli ultimi dati ufficiali, le Marche sarebbero particolarmente virtuose per i livelli di inquinamento dell’aria. Ma tutto sembra indicare che l’aria che respirano i cittadini di Porto Potenza non sia così salubre. Abbiamo già invitato il sindaco Tartabini a posizionare una centralina di monitoraggio e ora attendiamo il suo intervento". Lo afferma il Comitato cittadino per Porto Potenza guidato da Pierpaolo Pierucci, che torna a chiedere controlli sul livello di inquinamento dell’aria lungo la statale.

"I dati regionali si basano su rilevazioni effettuate da 18 centraline distribuite in tutte le Marche – osserva il comitato –, di cui solo due o tre situate in zone ad alto traffico, mentre nessuna si trova in un luogo come Porto Potenza, con un’area abitata percorsa da un’autostrada, la strada statale 16 e una ferrovia. Comunque, basta osservare i dati dall’Arpam per constatare che, nelle aree più vicine alle zone di traffico veicolare, i valori sono al limite del consentito.

Considerando la particolare morfologia della nostra cittadina, avevamo chiesto al sindaco di attivare una centralina almeno per le polveri sottili, in modo da poterci rassicurare su eventuali problematiche per la salute. Ciò è importante alla luce delle disposizioni europee, che abbassano i livelli accettabili di biossido di azoto e del biossido di zolfo. Infatti, sono i due inquinanti più dannosi.

Il sindaco Tartabini ha dichiarato che la sicurezza dei cittadini è al centro dei programmi dell’amministrazione. Attendiamo fiduciosi ulteriori interventi, sebbene a volte gli amministratori sembrino più sensibili al turismo e al commercio che alla salute dei cittadini.